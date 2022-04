Mantlipärijale mõeldes ütles ta, et on kaks võimalust. Võib laua puhtaks teha ja üldse mitte midagi öelda, aga teised arvavad, et tulijale võiks nõuandeid kaasa anda. Soopa tõdes, et meeskond jääb kooli alles ja läheb oma tasemel edasi ning küllap õpetab ka uut juhti, kui see tuleb. «Pigem teen laua tühjaks ja palun tal õppida. See on ainuke sõna, mis oskan öelda. Õppimine ongi koolis põhiline.»