Jää tehtud rannakahju osutus arvatust suuremaks

Märtsi teises pooles avastasid randa uudistama läinud inimesed, et rannapaviljoni juurde viiv sild on jää liikumise tõttu keskelt kerkinud. Viljandi haldusameti linnavalitsuse taristu- ja heakorrateenistuse juht Claid Ježov ütles nüüd, et paraku on tõenäoliselt viga saanud ka paviljoni konstruktsioon.