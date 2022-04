«Solarstone on värskelt oma tooteportfelli lisanud päikesepaneelidega varustatud autovarjualused,» lausus turundusjuht Maiko Kiis ning ütles, et need on ettevõttel sel aastal juba teine uus toode. Hiljuti tutvustati tarbijaile elektrit tootvaid viilhalle, mille puhul tehakse koostööd nende ehitamisele spetsialiseerunud osaühinguga Oras Metall. Osa fassaadi- ja katusematerjalist on nimelt võimalik asendada Solarstone’i Click-on-lahenduse abil päikesepaneelidega. Esimesed viilhalliprojektid on Kiisi sõnul juba lukus, kuid ehitamine võtab mõned kuud aega.