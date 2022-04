Sakala keskuses oodatakse doonoreid

Täna kella 10–13 on Viljandis Sakala keskuses doonoripäev. Tartu ülikooli kliinikumi verekeskuse lehelt selgub, et peaaegu kõigi veregruppide varud on nigelad, nii et vereannetajad, kel on hea tervis ja soov aidata abivajajaid, on väga oodatud.