Karksinuialaste sõnul hüüdis surmaga lõppenud õnnetus tulles

Remondi järel on kohalikud Saksa sõnul vallajuhtidele märku andnud, et liiklust rahustav kõrgendik tehtaks kõrgemaks, nii et sellest oleks kiiruse piiramisel ka päriselt abi. Samuti on soovitud, et maanteele lisataks liikluse rahustamiseks "lamavaid politseinikke" ning kiirus piiratud 30 kilomeetrini tunnis.

Karl-Janek Saksa kõrvalmajas elav Rainis Soots sõnas, et leidub päevi, kui majast vuhiseb mööda 50-60 veokit tunnis, ja see ei pane teda end kodus just turvaliselt tundma. "Talvel on siin natuke rahulikum, suvel sõidetakse see-eest tihtipeale ööpäev läbi. Ohtlikke olukordi tekib tihti ning see pole tõepoolest esimene kord, kui keegi siin surma saab."

Sootsi ütlemist mööda peaks tee, mille ääres on lasteasutused ja kodud, olema nii ohutuks tehtud kui võimalik, paraku see praegu nii ei ole. "Mõtlen täiesti tõsiselt, et pärast tänast ei julge enam lapsi uksest välja kooli saata. Hakkan neid ehk ise viima, kuigi koolimaja on mõne sammu kaugusel."

Soots lisas, et kuigi kohalikud on pöördunud allkirjastatud avaldustega valla poole, on sellele järgnenud vaikus. Liikluse rahustamiseks mõeldud ringristmik ei täida oma funktsiooni ei Saksi ega Sootsi arvates.

"See võtab kiirust maha pigem linnast väljuvatel sõidukitel, linna sisse sõites pole mingi probleem praktiliselt hoogu maha võtmata edasi kihutada," leidis Soots. "Korraks pidurdavad ja sõidavad ikka kaheksakümnega linna sisse."

Vald asub teed üle vaatama

Mulgi vallavanem Imre Jugomäe lausus, et toimunu on kohutavalt traagiline õnnetus. "Sügav kaastunne perele ja kõigile lähedastele," ütles Jugomäe. "Oleme mõtetes teiega ja koos kriisimeeskonnaga valmis kõigiti abistama. See on vähim, mida praegu teha saame."

Vallavanem lisas, et paratamatult hakkavad pärast selliseid õnnetusi inimesi vaevama küsimused, kas juhtunut oleks saanud kuidagi ära hoida, ning need küsimused vaevavad ka valda. "Uurimine annab selles küsimuses esimesed selged vastused, paraku ei too uurimine noort inimest tagasi ega leevenda lähedaste suurt kaotusvalu," ütles Jugomäe.

Vallavanema kinnitusel kavatsetakse nii kõnealune teelõik kui ka konkreetse õnnetuse asjaolud põhjalikult üle vaadata ning tee võimalikult ohutuks muuta. Esialgu oodatakse ära uurimise tulemused, et saaks vastuse küsimusele, miks see õnnetus üldse toimus. "Siis saame hakata ise edasi uurima ning olukorda lahendama asuda."

Jugomäe sõnutsi teeb kõige nõutumaks see, et teelõik on äsja rekonstrueeritud kõiki liiklusohutuse nõudeid arvesse võttes. Näiteks tehti kõnniteed laiemaks ja sõidutee kitsamaks, sest uuringud näitavad, et kitsastel sõiduteedel ei kihutata nii palju kui laiadel. "Nüüd tulebki väga hoolikalt vaadata, et äkki need asjad ei toimi nii, nagu peaks. Tõepoolest, inimesed on rääkinud, et ringteed ja kõrgendikud avaldavad mõju rohkem sõiduautodele, probleem on aga veokites."