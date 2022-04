Pärsti pansionaadi juhataja Le Hussar ütles, et sel aastal on asutuses olnud kaks koroonaviiruse puhangut, millest jäid puutumata vaid üksikud. Et üle 90 protsendi elanikke ja töötajaid on tema sõnul vaktsineeritud ning pansionaat on teinud elanike tervise turgutamiseks C- ja D-vitamiini kuure, on enamik põdemisi olnud kergemate killast.