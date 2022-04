16. märtsil saadeti osaühingule Nikollo järjekordne paikvaatluse protokoll, milles sedastati, et endiselt omal kohal seisev trepp tuleb siiski kõrvaldada. «Mul on palve – lõpetage ometi see väiklane kiusamine,» kirjutas Aleksander Laane paar päeva hiljem linnavalitsusele vastu. «Olete juba piisavalt teinud nii rahalist kui tervisekahju. Me ei kasuta eelarveraha ega toetusi tööde tegemiseks. Kogu trepisaaga sai ju lõpuks alguse Viljandi linna enda tegevusest Tallinna tänava üleskaevamisel. Olen teile korduvalt ja korduvalt selgitanud, et me likvideerime selle trepi nagunii – aga selleks on vaja raha ja aega.»