Jaak Allik: milleks boikoteerida mõttekaaslasi?

ANDO KIVIBERGI Ukraina-teemalise looga (Sakala paberlehes ilmus see 5. aprillil) võib nõustuda, kuid tema analüüsile järgnenud soovitus tekitas minus kummastust. Loomulikult on Eesti julgeolekule hädavajalik Putini väljavahetamisele järgnev Venemaa denatsifitseerimine, kuid Kiviberg leiab, et selleks on vaja «vabal maailmal lõpliku võiduni vastu pidada nii, et raudsesse eesriidesse pragusid tekitada ei lase. Ka kõige tillemaid mitte».