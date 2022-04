Jutud, mida saab lugeda Anu Raua raamatust "Kuue ruuduga aken", on tõesti sündinud ja pärit tema enda elust.

Kui Anu Rauda poleks olemas olnud, oleks tulnud ta välja mõelda. Räägib nagu akadeemik, öeldakse pisut pepsilt nende inimeste kohta, kes ajavad liiga keerulist ja teaduslikku juttu. Tekstiilikunstnik Anu Raud on akadeemik, aga temal on anne rääkida lihtsalt ja arusaadavalt ning see kehtib ka kogu tema loomingu kohta.