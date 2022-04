"See rikkus asja ikka väga ära," tõdes Aus. Eelmisel aastal jäi tema Miku-Manni beebikool poole peale, aga nüüd on rühmad olemas ja vanad käijad alles. "Kõik ootasid, millal võib. Seni tegime maskidega, aga kaks esimest aastat, kui viirus hakkas, oli kinni," lausus ta. Nagu Aus nentis, oli see aeg raske, sest eraettevõtjana tuli tal üüri maksta olenemata sellest, kas tunde sai teha või mitte.