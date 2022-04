Õpetajate teatrifestival tõusis tuhast

Varem kahepäevasena peetud festivalil osales tänavu viis näitetruppi ja kõik etteasted mahtusid ühte õhtupoolikusse. Õpetajaskonna kartusele, et igakevadine traditsioon on katkemas, tõmbas tihe teatripäev pidurit ja osalenud trupid loodavad, et edaspidi hakkab festival taas kasvama ning saab uuesti kahepäevaseks.

Žürii liige Enn Siimer ütles, et kõige tähtsam selle festivali juures on, et õpetajad suudavad tulla oma tavapärasest rollist välja ja tunda ennast vabalt ka publiku juures. Tema sõnul on see suur eelis ka õpilaste ees seismisel.