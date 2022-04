Põhja-Sakala uueks vallavanemaks sai Jüri Hansen

Istungil esitati volikogule valimiseks vaid üks kandidaat – Jüri Hansen. Oma kõnes tõi ta välja, et on Põhja-Sakala vallaga olnud pikka aega seotud ning tunneb paljusid inimesi ja paiku. Samuti kutsus ta kõiki kohalikke poliitikuid lõpetama poliitilist kemplust, mis vallas on viimastel aastatel käinud.

Volikogu pidas salajase hääletuse ning Jüri Hanseni poolt hääletas 13 saadikut ja viis vastu. Kohal oli neid 18. Põhja-Sakala vallavolikogus on pärast hiljutist Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna kahe liikme lahkumist koalitsioonil 11 saadikut ja opositsioonil 10. See tähendab, et Hanseni poolt hääletajate seas oli ka opositsiooni esindajaid. Jüri Hansen sõnas Sakalale, et see teeb talle head meelt. "Teadsin, et 11 häält tuleb, meil oli kokku lepitud. Aga ma ei tea, kes need olid," ütles ta.