Algus on tehtud. Noortestuudio juhendamist nimetab Peep Maasik oma väikeseks unistuseks, mille täitumist on koroona-aastad tagasi hoidnud. Ta ei soovi teha järjekordset teatriringi, sest neid on tema arvates juba küll. Uue stuudioga tahab ta pakkuda noortele kogemusi teatri, muusika ja filmi valdkonnas laiemalt. Ergutada nende mõttetööd, loomingulisust ja julgust.