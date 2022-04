Kiivrikogumise käigus saadi kokku ka paarkümmend jalgratast

Ettevõtmise eestvedaja, abipolitseinik Aivar Paas rääkis, et kuna ta on ise jalgrattasporti teinud, on tal ka palju sõpru ja tuttavaid, kes sama alaga tegelevad. Idee kogumisaktsioon teha tuli pagulasi abistavate politseijaoskonna töötajate kaudu. Esialgu mõeldi üksnes rattakiivritele, kuid plaan paisus ning lisaks kiivritele koguti jalgrattaid.

"Kui postitasin kogumisplaani üleskutse, tuli selle peale põhimõtteliselt poole päevaga üle kahekümne jalgratta ja praeguse seisuga tuleb neid veel juurde," rääkis Paas. "Alguses oli mõte, et anname need kätte Kildul, aga nüüd paistab, et neid jagub ka mujale. Viis ratast jõudis Sürgaverre, järjekorras on Tääksi ja Vanaõue."

Kogunenud on mitmekülgne valik kaherattalisi alates tõukeratastest.

"Üks naisterahvas Paalalinnast annetas näiteks täiesti korraliku naisteratta," rääkis Paas. "Muidugi vaatame kõik rattad enne kätteandmist üle, et need oleksid tehniliselt korras. Mõnel on vaja pidureid timmida, mõnel rehvid vahetada."

Paas lisas, et jalgrattaid annetati ka mujalt, üks tema Tartu sõber andis näiteks uue lastejalgratta.