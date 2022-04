Loomakaitsjad kutsuvad üles tähistama munadepühi munadeta

Korraldajad kirjutavad, et võrguviktoriinis osalejad saavad proovile panna oma teadmised kanadest, munatööstusest ja munade asendamisest kokkamisel. Viktoriinis on kümme küsimust ja pärast vastamist näevad osalejad, millised on õiged vastused. Vastajate vahel lähevad loosi auhinnad.

Loomuse juhatuse liikme Annaliisa Posti sõnul soovitakse ettevõtmisega tuua inimeste ellu natuke põnevust ja parandada nende teadlikkust. "Oleme munadeta munadepühade kampaaniat teinud mitu aastat ning oli aeg väikeseks värskenduskuuriks. Näeme, et viktoriini kasuks otsustamine oli õige, sest vaid mõne päevaga on see saanud päris palju positiivset tagasisidet. Inimesed on välja toonud, et viktoriini täitmine oli põnev ning nad said uusi teadmisi ja mõtlemisainet," lausus Post.