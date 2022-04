Keskkonnaamet palub olla lindude ja loomade pesitsusajal hoolikas

Keskkonnaameti looduskasutuse osakonna juhataja Kaili Viilma ütles pressiteate vahendusel, et osa looduslikest aladest vajavad oma erilise loodusväärtuse või siis hapruse ja tundlikkuse tõttu erilist kaitset. "Looduslike protsesside toimimiseks on mõnikord vaja inimesel nendelt aladelt kas päriselt või mõneks ajaks eemale hoida."

"Väljaspool teid ja märgistatud matkaradu tuleb aga tähele panna, et loodushuviline oma külastusega kahju ei teeks," ütles Kaili Viilma. "Räätsamatkajatel tuleks vähemalt jüripäevast jaanipäevani pesitsusrahu tagamiseks eemale hoida laukasoodest ja lagerabadest, kus on rohkesti maaspesitsejaid. Ka paljud väikelaiud ja rannikualad on pesitsuspaigaks arvukatele lindudele ning pesituse nurjumiseks võib piisata vaid ühest valel ajal ja vales kohas kaldale tõmmatud paadist. Pesalt peletatud linnul pole aega mune ega poegi peita ning pesa võib jahtuda või jääda kergeks kaagiks kiskjatele. Seetõttu ongi paljudes eriti väärtuslikes elupaikades kehtestatud ajutised liikumispiirangud," selgitas ta.