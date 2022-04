Viljandis saab näha Rein Marani fotonäitust

Näitusel saab näha fotosid soome-ugri rahvaste pillimeestest, loodusest ja külakogukonna tegemistest. On Rein Maranile omaseid ilmekaid portreesid eesti, ungari, ja saami meestest. Ühele fotole on jäädvustatud ehe nganassani šamaan.

"Ärge oodake sellelt näituselt fotokunsti avastusi või tõsiteaduslikke etnograafilisi dokumente. Need on näpsatud parajasti siis, kui käed-jalad ja silm olid vabad filmikaamerast," kirjutab Rein Maran. ""Linnutee tuulte" poolteist aastat (1976–1977) kestnud matkadel ei olnud niisuguseid hetki palju. Vaevalt nendele fotodele jäädvustatud inimestest keegi enam elavate kirjas on. Ka enamik nende kodupaikadest on tsivilisatsiooni surve all tundmatuseni muutunud. Ühest kännust oleme võrsunud ja erinevatesse keskkondadesse juurdunud, muutnud keskkonda ja muutunud ise, viimasel sajandil enam kui esimestel kokku. Lääts otsis latvu, jalg komistas juurtele. Vahest uurali hõimu juurtele?"