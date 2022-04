Toidupank korjab täna ja homme Viljandis toidukraami

Täna kella 14–18 kogutakse toitu Uku keskuse Rimis, Maksimarketis, Centrumi ja Männimäe Selveris ning Vaksali Maximas. Homme kestab kogumine samades poodides kella 12–16.

Viljandi toidupanga koordinaator Heli Tamme ütles, et kogutav toit läheb Viljandimaa majandusraskustes elavatele inimestele: lastega peredele ja vanuritele, kes on jäänud elu hammasrataste vahele. Samuti oodatakse toitu Ukraina sõjapõgenikele. "Oleme tänulikud igasuguste annetuste eest," lausus Tamme.

Kuigi kampaania kestab kaks päeva, on vabatahtlike abi vaja just täna. Ühte abilist oleks vaja Uku keskuse Rimisse ja teist Männimäe Selverisse. "Vabatahtlik aitab koguda toitu ja juhendab lapsi, kes jagavad flaiereid. Lapsi on piisavalt, aga oluline, et oleks täiskasvanu juures, kes tänab annetajaid," selgitas Heli Tamme vabatahtliku töökohustusi. "Homseks on kõik vabatahtlikud õnneks juba olemas."

Kes soovib toitu annetada, on Tamme sõnul teretulnud lisaks oma ostudele panema poekärusse purgitoite ja valmistooteid, kuivsuppe ja toiduõli. "Ausalt öeldes kõike võib annetada," lausus ta ja lisas, et parem on siiski pika säilimistähtajaga kaup. "Aga mis on kvaliteetne värske asi, sobib ka. Esmaspäeval on toidujagamine ja läheb käiku."

Toidupanga üleskutses oli kirjas, et midagi kontimurdvat tegema ei pea, aga pärast on suurepärane tunne, kui tead, et oled saanud teha head. Lisainfot saab Viljandi toidupanga ühismeedia leheküljelt.

Toidupank otsib tänaseks ja homseks ka üht väikebussi, mis koos juhiga oleks Viljandis abiks.