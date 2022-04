Aino Viinapuu: sõnad, teod ja karjuvad vastuolud Põhja-Sakala vallas

KIRJUTASIN möödunud aasta juulis siinsamas Sakala veergudel ilmunud loos («Veel üks vaade Põhja-Sakala vallale», 28. juuli – toimetus), et tarkade juhtimisotsuste tegemiseks ei pruugi julgest pealehakkamisest piisata ning et minu arvates ei maksa kunagi seni tehtusse üleolevalt suhtuda ja kõiki panuseid uuele tühjale lehele panna. Nüüd pean Põhja-Sakala vallas toimuvat vaadates paraku tõdema: minu enne valimisi väljendatud kartus, et süsteemi tundmata selle suure hooga parandama ja ümber korraldama hakkamine head ei too, muutub päev-päevalt tegelikkuseks. Niisuguseks tegelikkuseks, millega hing mitte kuidagi leppida ei taha.