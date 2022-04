«Meie mänguplaan toimis: kui meil on kõik lülid mängus sees sedasi, nagu nad selles mängus olid, ei tohiks meile Eestis ühtegi vastast olla,» lausus Viljandi HC väravavaht Rasmus Ots. «See meie eesmärk ongi. Me teame oma võimeid. Kui me suudame oma võimete kohaselt tegutseda, siis on asi lihtne – formuleerimise küsimus.»