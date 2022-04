Ukrainlaste kiirest tööleasumisest on Viljandi töötukassa juhataja Merit Laane sõnul vara rääkida. Esmalt on neil tarvis leida püsiv elukoht, lastele kool ja lasteaed. Ajutise kaitse saanud ja end arvele võtnud inimestest viiel pole töökogemust, aga enamikul on see olemas. On neid, kes on rakendust leidnud klienditeeninduses, kolm on olnud meditsiiniõed ja üks arst ning on kontori-, personali- ja sotsiaaltöö tegijaid, meelelahutajaid, iluteenindajaid ja haridustöötajaid.