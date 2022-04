Jaani lastehoius valmisid sõjapõgenikele kaisupadjad

Koguduse õpetaja Marko Tiitus väljendas heameelt, et Jaani kogudus ei keskendu üksnes jutluste pidamisele, vaid on juba kaheksa aastat tegelnud sotsiaalse ettevõtlusega. «Ilmselgelt on kogukonnal sellist lapsehoiuteenust vaja ning kogudusel on rõõm seda pakkuda. Meie eesmärk ei ole teenida kasumit, vaid leida koguduse ruumidele ja kogemustele võimalikult hea ja laiapõhjaline kasutus,» rääkis ta.