Ditmar Martinson: autolinn Viljandi?

Inimeste suhtumine autosse on arusaadavalt väga erinev. Mõnele on see kultusobjekt, mõnele pole iga päev üldse vajalik. Enamikule meist on auto lihtsalt tarbeese. Paraku see tarbeese, nagu Tulp ütleb, taskusse ei mahu.

Nagu Tulp nendib, on Viljandi vanalinn ja ordulinnuse varemed tõenäoliselt tähtsaimad turismiobjektid, mida siin uudistamas käiakse. Mulle jääb siiski arusaamatuks, miks need peavad olema autoga ligipääsetavad. Miks me tahame oma linna suurimat turismiväärtust peita autokihi taha?

VILJANDI vanalinna tänavavõrk on rajatud inimese mõõtkavas, hobukaariku mõõtkavas, mitte maasturiga-treppi-mõõtkavas. Ma arvan, et selle väärtuse hoidmiseks tuleb vanalinna parkimist hoopis väga hoolikalt planeerida, mitte lasta sel kontrollimatult vohada. Erandiks olgu need, kes päriselt peavad autoga lähedale pääsema, näiteks liikumisraskustega isikud ja vanalinna elanikud.