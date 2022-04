Autopesula laienemine tekitab naabrites vastuseisu

Jazz Pesula automaatpesula töötab aadressil Riia maantee 20 ja ettevõte soovib ehitada kõrvalkrundile Riia maantee 22 selvepesula. Seal seisab praegu elumaja, milles enam kedagi ei ela. Selle naabruses asuva Riia maantee 24 elanik Silver Leppik on pesula rajamise vastu ning kogunud ümbruskonna elanikelt pesula laienemise tõkestamiseks allkirju.

«Meie majast ehk Riia maantee 24 hoone seinast on Riia maantee 22 seinani vaid 18,5 meetrit. Seda on väga vähe,» rääkis ta. «Olen käinud jälgimas olukorda teiste selvepesulate juures ning võin väita, et selvepesula ja elumaja vahel peaks olema vähemalt poolsada meetrit.»