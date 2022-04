Laura Ingerpuu: Viljandi ilu vajab hoidmist – linlased saavad sõna sekka öelda

Esimene kogukonda kaasav koosolek oli eelmise aasta lõpus ning selle tulemusena vaadati üle Viljandi muinsuskaitseala väärtused ja see, kuidas neid hoida. Ent mis siis on need väärtused, mis Viljandis peituvad ja mis on olulised nii linnaelanikule kui ka mujalt tulijale? Miks on väärtusi vaja hoida ja kuidas käib uue kaitsekorra koostamine?

VILJANDI väärtus on mitmekihilisus – muinasajast tänaseni kujunenud keskkond. Viljandi on nagu puu, mille pikad juured ulatuvad muinasaegsesse mulda. Ordulinnus on kui ürgne tüvi, millest ajalooline tänavavõrk okstena hargneb ja mille latv sirutub kõrgele üle järve. Viljandi väärtused on maalilisus ja reljeefsus – silmailu pakuvad astangul kõrguvad tornikesed ja lossivaremed ning rohelusse uppuv viilkatuste maastik.