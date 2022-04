Tõnis Tulp: parkimine Viljandi kesklinnas kui ristsõnamõistatus

ON ÜKS valdkond, milles ma tahaksin nii praeguse olukorra kui tulevaste võimalike arengute mõttes pisut vastuvoolu ujuda. See on seotud parkimisega Viljandi kesklinnas ning probleemidega, mis seda ümbritsevad. Nimelt on viimaste aastate jooksul parkimisvõimalusi kesklinnas ja sellega piirnevatel aladel ainult vähendatud, samas lubatakse luua lossimägede külastuskeskus vanasse raamatukoguhoonesse Lossi tänav 3.