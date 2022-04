Kaks aastat on tulnud koroonapandeemia pärast ära jätta 14. aprilli künnipäeva jooks ümber Viljandi järve ja 30. aprillil, päev enne 1. mai suurjooksu traditsiooniliselt asetleidnud teatejooks, millel kümneliikmelised võistkonnad on teinud tiiru ümber järve. Sel aastal tulevad need jälle ja mõlemad ühel päeval, 14. aprillil.