Lahkunud vallavanem saab uues ametis poole suuremat palka

Märtsi keskel, kui Sakala Jaak Raie töövahetusest kirjutas, vastas Raie küsimusele, kas tema palk uues ametis on samuti 6900 eurot, et see on siiski väiksem. «Suurem,» vastas Raie palvele võrrelda uue koha ametipalka Põhja-Sakala vallavanema 3800-eurose palgaga, kuid jättis konkreetse summa ütlemata.