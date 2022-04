Oktoobri lõpus said Põhja-Sakala vallas võimuliidu moodustanud poliitikud klaase kokku lüüa ja teineteisele edu soovida. Nüüdseks on fotol paremal olev Margus Ojaste üks kahest, kes on teatanud koalitsioonist lahkumisest.

Foto: Elmo Riig