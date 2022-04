Ugala koos Keiti Vilmsiga kutsub koolinoori küberkiusu teemal kalambuure kirjutama

Teatrimajas oli näitusel 13 eksponaati, millele kokku tuli huvilistelt 107 pakkumist. Kõige enam ehk 17 pakkumist sai Ugala taburet, mis on aastakümneid näitlejatele lava kõrval hingetõmbepausi pakkunud. Kõige kallima pakkumise ehk 102 eurot sai peegel, mis on Ugala hinge peegeldanud enam kui viiskümmend aastat. Viljandimaa naiste tugikeskusele jõudev annetussumma on 663 eurot. Tugikeskuse juhataja Marju Tuoppi ütles enne oksjoni avamist, et keskus sooviks, et naised ja kaasas olevad lapsed ei jääks turvakodu seinte vahele ainult raskete mõtetega, vaid saaksid kogeda meeldivaid elamusi: minna kinno, teatrisse, kontserdile või ujulasse.