Martin Alguse novelli «Gandhi» (kogust «Tagamaa», 2020) võttis dramatiseerida ja kuuldemänguks lavastada Ugala näitleja ja lavastaja Andres Noormets. Lisaks on Ugala hingekirjast hulk osatäitjaid: Aarne Soro, Ringo Ramul, Rait Õunapuu, Janek Vadi, ja Oleg Titov, kuuldub ka Noormetsa enda hääl. Niisiis on teose seotus Viljandi teatrirahvaga märkimisväärselt tihe – ei maksa unustada, et ka Algus tegutses aastaid Ugalas.