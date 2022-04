Viljandis Tasuja puiesteel pole edaspidi lubatud parkida

Linnapea Madis Timpsoni sõnul tuleneb otsus sellest, et senist parkimiskorraldust on kuritarvitatud. "Linn pole kunagi soovinud autojuhte diskrimineerida ning oleme lähtunud tervest mõistusest ja inimeste seaduskuulekusest," rääkis ta. "Paigaldasime Tasuja puiestee algusesse Tallinna ja Vaksali tänava ringristmiku juures parkimist keelava märgi, et see võimaldaks sujuvalt liigelda mõlemas suunas. Kahjuks pole peetud seda millekski ja harvad on olukorrad, kus keegi märgi alla ei pargi."