Tuuli Tolmov: mida saab Viljandi vallavalitsus Niilusoo heaks teha?

MIDA vallavalitsus siis teha saab? Fakt on see, et kohaliku kaitseala moodustamise saab algatada tema.

Kohalik omavalitsus peab algatama ekspertiisi, mis selgitab välja, kas looduskaitse ala loomine on vajalik. Keskkonnaanalüüs on samuti kaitse alla võtmise aluseks. Kuna on põhjust arvata, et 2004. aastal kaevanduslubade väljastamise aluseks olev keskkonnamõju hinnang sisaldab olulisi väärandmeid, on uus ekspertiis ja analüüsid hädavajalikud. Mõistlik oleks lisada üldplaneeringusse märge, et praegu on Niilusoo alal kaevandamiseks luba, aga kohtuvaidlus käib ja ala staatus on ülevaatamisel.