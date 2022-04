Pauluse kogudus kutsub toetama kiriku akende taastamist

Viljandi Pauluse kogudus palub inimestelt rahalist abi, et taastada kiriku aknad, mis on hävimisohus.

Koguduse õpetaja Allan Praats ütleb pressiteate vahendusel, et kaunis kirik, mis on ehitatud 155 aasta eest sümboliks ja ehteks linnale, jätab paraku trööstitu mulje, sest vitraažakende klaasid on purunenud.

"Aknad, mis seni on ajahambale hästi vastu pidanud, on meie silme all hävimas. Mõned aknad on purunenud ligi 40 protsendi ulatuses. Tinaraamistik on amortiseerunud ja valurauast lengid vajavad parandamist. Selleks, et aknad korda saada, palume annetajate abi," ütles Praats.

Parandamist vajavaid suuri aknaid on kirikus 21 ja ühe aknakomplekti hind on 20 000 eurot. Lisaks vitraažide parandamisele on igale avale vaja sisemist klaaspaketti, et kirik oleks külma-, tuule- ja helikindlam. Kogudus plaanib teha tööd ära kolme aasta jooksul, see tähendab, et remontida tahetakse seitse akent aastas. Riigi ega linna raha kogudusel selleks praegu kasutada ei ole.

Iga akna taastamine läheb maksma 20 000 eurot ning seda tahetakse teha annetuste toel. Foto: Jaan Männik

"Oleme annetajatele mõeldes lootusrikkad. Esimese nelja akna restaureerimist suudame sügisel alustada, sest selleks on juba teinud annetuse Karl ja Leena Treffner. Suurannetajate nimed jäädvustatakse kiriku saalis tänutahvlitel," lubas kirikuõpetaja.

Lisaks annetamisele saab akende taastamist toetada, ostes pileti 6. mail kell 18 algavale heategevuskontserdile "Aknad särama", millel publiku ette astuvad Marek Sadam ja Martin Trudnikov. Muusikud on lubanud anda kontserdi, mis teeb hingele head.