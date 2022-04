Kahes Mulgi valla teenindusmajas, Karksi-Nuias ja Abja-Paluojal, on juba mõnda aega käinud remont. Majad on olnud ettevõtjaid täis, kuid sealne eluolu oli jäänud ajale jalgu. Nüüd on lootus, et lähinädalatel remondimüra lakkab ja kõik saab korda.