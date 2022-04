"Väga hea supp. Tunned kohe ära, et see on koduköögi borš," lausus lõunast suupoolist võtma tulnud Mart Saar ning lisas, et sõrnikuteni ta ilmselt ei jõuagi, sest suppi on kausis nii palju, et muu enam kõhtu mahu. "Mõtlesin, et proovin ikka supi ära, sest borš on Ukrainas number üks ja ukrainlanna oma käega teeb. Lihatükid on ikka päris lihatükid ja neid ei pea otsima, vaid tõstad lusika peale ja kohe tunned, et kõht saab täis."