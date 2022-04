Arvan, et see on praegu mõistlik otsus. Mina käitun vastavalt sellele, kuidas öeldakse, aga kui homsest on soovituslik, siis ilmselt ma ei pane enam maski ette näiteks poodi minnes. Ma olen piisavalt mugav selle koha pealt ja niikuinii on kogu aeg otsimist, kus taskus ta nüüd on.