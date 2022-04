Seisukoha, et taaskasutus on popp, on omaks võtnud kindlasti kõik need, kes laupäeval Viiratsi rahvamajja Viljandimaa rahvakunstipäevale kogunesid. Kokkusaamisel võetigi muu hulgas jutuks, kuidas vanast uus teha, ja kuulutati välja tänavune rahvakunstimeister, kelleks sai Mall Vesilo.