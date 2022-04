Järgmisel nädalal võiksime jõuda keskmisele riskitasemele. Ööpäevaga lisandus Viljandimaale 24 koroonaviirusega nakatunut

Viimase seitsme päeva jooksul on 100 000 täielikult vaktsineeritud elaniku kohta nakatunud keskmiselt 70 vaktsineeritud inimest ja 100 000 vaktsineerimata inimese kohta keskmiselt 76 vaktsineerimata inimest päevas.

2. aprilli hommikul oli haiglas 274 koroonaviirusega nakatunud patsienti. Neist 120 vajas haiglaravi raskeloomulise COVID-19 tõttu, nendest omakorda 68 ehk 56,7 protsenti olid vaktsineerimata ja 52 ehk 43,3 protsenti lõpetatud vaktsineerimiskuuriga. Viimase seitsme päeva jooksul on 100 000 täielikult vaktsineeritud elaniku kohta haiglasse sattunud keskmiselt 0,8 vaktsineeritud inimest ja 100 000 vaktsineerimata inimese kohta keskmiselt 2,8 vaktsineerimata inimest päevas.

Haiglates avati 32 uut haigusjuhtu, millest seitsmel juhul vajasid patsiendid hospitaliseerimist sümptomaatilise COVID-19 pärast. Viimase kümne päeva jooksul on haiglaravile lisandunud keskmiselt 16,5 sümptomaatilist COVID-19 patsienti päevas. Suri kolm koroonaviirusega nakatunud inimest: 68- ja 74-aastane mees ning 90-aastane naine.

Ööpäeva jooksul manustati 543 vaktsiinidoosi, esimese doosi sai 63 inimest. 2. aprilli hommikuks oli lisa- või tõhustusdoosi saanud 445 424 inimest. Kogu Eesti elanikkonna hõlmatus kahe vaktsiinidoosiga on 63,4 protsenti.

Terviseameti keskkonnatervise osakonna nõunik Merli Jõemaa tõdes, et reovee koroonaviirusesisaldus endiselt kahaneb. "Valdavalt on kaardil kollased punktid, roheline punkt on Kunda," märkis ta.