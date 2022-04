Navesti külas põles metsaväljaveotraktor

Martin Kramp lasi tühjaks kaasas oleva pulberkustuti ja kaks kaaslaste kustutit, aga need mõjusid vaid hetkeks ja poole minuti pärast oli leek uuesti üleval. Kaugelt tiigist kanti ämbriga vett, aga sellestki ei olnud palju abi. Alles kohale sõitnud päästjatel õnnestus tuli kustutada.

Martin Kramp ütles, et on juhtunu pärast mõistagi kurb. Traktor sai suuri kahjustusi, kuid ta loodab selle taastada. "Elus on saanud kõik asjad taastatud," sõnas ta.