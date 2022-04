EKRE tõmbas Põhja-Sakala vallavanema valimisel pidurit

Valimisliidu Ühine Tee, Keskerakonna, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE), Isamaa ja Eesti 200 vahel sõlmitud koalitsioonilepingu järgi kuulub vallavanema koht Isamaale. Selle esinumber Lembit Kruuse ütles neljapäeval, et kavatseb õhtusel koosolekul kandidaadina välja pakkuda Jüri Hanseni, kes valimistel kandideeris valimisliidu Ühine Tee nimekirjas. «Tal on kogemust ja ta on valmis seda ametit vastu võtma,» lausus Kruuse neljapäeval.