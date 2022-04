Euroopa otsustas, et kellakeeramine on edaspidi vaba

Euroopa Liidu ajaosakonna kellakeeramise kantsler Clock Timmer sõnas Sakalale, et seda küsimust menetlesid saadikud pikalt ning ühtse arutelu käigus leiti, et kellakeeramisel pole suurt mõtet.

"Kevadel muudkui edasi, talvel tagasi. Euroopa arenguperspektiividest lähtudes võib nentida, et selline teguviis ei ole kooskõlas kõigi Euroopa liidu tublide kodanike kreedoga," sõnas kantsler Timmer.

Nõnda kogunesid ametnikud arutlema, mida kodanike murega teha, ja võtsid vastu otsuse, et vaba Euroopa Liidu kodanik peab saama vabalt otsustada, kas ta üleüldse tahab kella keerata, ja kui tahab, siis kui palju. "Elame ikkagi vabade ühiskondade maailmas ning on kahetsusväärne, et varem pole demokraatia inimestele säärast vabadust võimaldanud," sõnas kellakeeramise kantsler.