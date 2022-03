Växjös Eriksson Arenal olid hokiklubist Fellin Fuuriad võistlustules Miina Kriisa, Kristi Seppa, Gerli Jaagula ja Mari-Ly Vaher. See, mismoodi hokimängijad jääpalliväljakule jõudsid, on Kristi Seppa sõnul juba kaugem lugu. «2017. aastal pandi Eestis kokku naiskond, kes käis 2018. aastal Hiinas mängimas. Et Eestis jääpalliväljakut polnud, koostati see hokimängijatest. Kui 2020. aastal olid maailmameistrivõistlused Norras, käisime seal koos Margaretiga (Margaret Neering – toimetus). Et sel aastal olid jäähoki maailmameistrivõistlused samal ajal, oli enamik, kes varem oli olnud jääpallikoondises, nüüd hokikoondises. Niisiis oli raske tiimi kokku panna. Aga tänu sellele said uued tüdrukud ala proovida.»