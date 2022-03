Pärimise peale, kas tema asutus on biojäätmete eraldi kogumiseks valmis, ütles aktsiaseltsi Paragon Sleep nõukogu liige Innar Susi, et nad pole selleks valmis ning temale saadetud uues lepingus polnud juttu sellest, et muudatus oleks kohustuslik. Susi ütlemist mööda oli küll võimalus biokonteiner tellida, aga Eesti Keskkonnateenuste ametnikuga suheldes oli talle jäänud mulje, et see on ka jäätmevedajale endale uus teema. «Keskkonnateenused peaks tõesti oma töötajate koolitamisega tegelema. Nad polnud selleks kõige paremini ette valmistunud,» nentis ta muudatuse kohta info jagamisele viidates. Oma töötajatele plaanib Paragon Sleepi nõukogu liige kindlasti konteineri tellida. Endale koju tellis ta linnalt keskkonnainvesteeringute keskuse projektitoetusega saadud kompostri.