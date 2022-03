Kolmapäeva õhtul said politseinikud vihje, et kamp 50-ndates eluaastates mehi on koos alkoholi pruukinud ja kavatseb nüüd autoga sõitma minna. Häirekeskusesse helistaja mainis ühtlasi, et juhul kui politseinikud nood mehed tabavad, tuleks neil enne alkomeetri töölepanekut veenduda, et autojuhil oleks suu ikka tühi. Nimelt oli seltskonnas arvatud, et kui panna keele alla kahesendine, siis alkomeeter joovet ei näita.