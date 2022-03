Kaasmaalased toidavad Viljandimaa turismisektorit

Kuigi koroonapandeemia mõju on domineerinud paar aastat, püstitati Viljandimaal mullu augustis hoopis külaliste rekord. Maakonda saabus siis 9940 turisti. See arv on ligi tuhande võrra suurem kui koroonaeelse 2018. aasta augustis.

«Pihta oleme saanud küll, aga mitte nii hullusti kui üleriigilises plaanis,» ütles Viljandimaa arenduskeskuse turismiteenuste arendusjuht Johan-Kristjan Konovalov. «Leinameeleolu tuleb praegu Tallinna ja Tartu poolt, seal ongi asjad halvasti. Meie õnn ja õnnetus on see, et meil on kogu aeg siseturism valdav olnud.»