Transpordiameti lääne üksuse juhataja Hannes Vaidla ütles, et veebruari lõpus Ukrainas alanud sõda mõjutab remondiplaane, sest selle tõttu on kallinenud mineraalmaterjalide, sideainete, metalli, kütuse ja muud hinnad. Seetõttu on arvestatud, et mõnel objektil tuleb ametil tasuda töövõtjale kompensatsiooni, sest varem sõlmitud lepingud ei arvestanud nõnda erakordse hinnaralliga.