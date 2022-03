Isamaa pakutud kandidaat kaaslastele ei sobinud

Valimisliidu Ühine Tee, Keskerakonna, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE), Isamaa ja Eesti 200 vahel sõlmitud koalitsioonilepingu kohaselt kuulub vallavanema koht Isamaale ja kandidaadi pakkumise õigus on selle esinumbril Lembit Kruusel. Möödunudesmaspäevasel koalitsiooninõukogu koosolekul anti talle nädal, et sobiv kandidaat välja pakkuda, ja sel esmaspäeval ta seda ka tegi. Siis võtsid teised erakonnad kuni kolmapäevani mõtlemisaega, kas soovivad kandidaadiga kohtuda või paluvad Kruusel leida uus inimene.

Kolmapäeva pärastlõunal teatas Keskerakonna esinumber Priit Toobal Facebookis, et Keskerakond ei toeta väljapakutud kandidaati, sest see ei ole oma valla inimene. "Esitatud kandidaat on mitme valdkonna spetsialist, tark ja lugupeetud inimene. Paraku ei ole tal aga meie vallaga mingit seost ja see oli ka põhjus, miks Keskerakond täna koalitsioonipartneritele teada andis, et ei toeta esitatud kandidaati vallavanema kohale, ning seega ei ole ka mõtet esitatud kandidaadiga kohtuda," kirjutas Toobal.