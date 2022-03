Noortevolikogu ootab osalejaid projektikonkursile

Noortevolikogu spiiker Rosette Liis Uus julgustas kõiki Viljandi ettevõtlikke noori osalema ning sõnas, et üritus on ainulaadne võimalus arendada oma projektikirjutamise oskust ja saada kogemusi. "On võimalus tuua tähelepanu keskmesse mõni probleem ja selle lahendamisele kaasa aidata. Isegi kui sinu idee tundub alguses liiga keeruline või ambitsioonikas, tule ikka! Meie saame oma meeskonnaga sind aidata," rääkis Uus.

Noortevolikogu esimees, Viljandi linnavolikogu liige Pille-Riin Lillepalu ütles, et selline noortelt noortele rahastusvõimalus on Eestis ainulaadne. "Et nii on võimalik just Viljandis, tundub mulle ainuõige. Noortevolikogu toetatud algatustest on mitu linnarahvale ühe või teise nurga alt juba tuttavad, olgu see suvine visuaalkunstisündmus "Kunstikompott", toiduraiskamisele tähelepanu pöörav toidujagamiskapp, rahatarkuse koolitused noortele või "Raamaturock". Ainuüksi eelmisel tegevusaastal sai rahastuse 20 ettevõtmist," lausus ta.