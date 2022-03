Viiratsi endise vallamaja kolm ruumi on kolmel päeval avatud, et Ukraina sõjapõgenikud saaksid sealt leida eluks esmavajalikku.

Ühes toas on rõivad täiskasvanu mõõdus inimestele, teises lastele ning kolmandast toast leiab köögitarvikuid ja hügieenitarbeid. Abivajajatele on toodud on ka külmikuid ja pliite.